MMLP: Martin Midstream Partners L.P. - Common Units Representing Limi

3.0900 USD 0.0200 (0.65%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MMLPの今日の為替レートは、0.65%変化しました。日中、通貨は1あたり3.0800の安値と3.1450の高値で取引されました。

Martin Midstream Partners L.P. - Common Units Representing Limiダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
3.0800 3.1450
1年のレンジ
2.5600 4.0200
以前の終値
3.0700
始値
3.1450
買値
3.0900
買値
3.0930
安値
3.0800
高値
3.1450
出来高
10
1日の変化
0.65%
1ヶ月の変化
-7.76%
6ヶ月の変化
-13.93%
1年の変化
-15.80%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K