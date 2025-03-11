Il tasso di cambio MMLP ha avuto una variazione del -3.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.9900 e ad un massimo di 3.1200.

