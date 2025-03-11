QuotazioniSezioni
Valute / MMLP
Tornare a Azioni

MMLP: Martin Midstream Partners L.P. - Common Units Representing Limi

2.9900 USD 0.1000 (3.24%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MMLP ha avuto una variazione del -3.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.9900 e ad un massimo di 3.1200.

Segui le dinamiche di Martin Midstream Partners L.P. - Common Units Representing Limi. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MMLP News

Intervallo Giornaliero
2.9900 3.1200
Intervallo Annuale
2.5600 4.0200
Chiusura Precedente
3.0900
Apertura
3.1150
Bid
2.9900
Ask
2.9930
Minimo
2.9900
Massimo
3.1200
Volume
42
Variazione giornaliera
-3.24%
Variazione Mensile
-10.75%
Variazione Semestrale
-16.71%
Variazione Annuale
-18.53%
21 settembre, domenica