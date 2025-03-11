Valute / MMLP
MMLP: Martin Midstream Partners L.P. - Common Units Representing Limi
2.9900 USD 0.1000 (3.24%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MMLP ha avuto una variazione del -3.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.9900 e ad un massimo di 3.1200.
Segui le dinamiche di Martin Midstream Partners L.P. - Common Units Representing Limi. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.9900 3.1200
Intervallo Annuale
2.5600 4.0200
- Chiusura Precedente
- 3.0900
- Apertura
- 3.1150
- Bid
- 2.9900
- Ask
- 2.9930
- Minimo
- 2.9900
- Massimo
- 3.1200
- Volume
- 42
- Variazione giornaliera
- -3.24%
- Variazione Mensile
- -10.75%
- Variazione Semestrale
- -16.71%
- Variazione Annuale
- -18.53%
21 settembre, domenica