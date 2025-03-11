КотировкиРазделы
MMLP: Martin Midstream Partners L.P. - Common Units Representing Limi

3.0600 USD 0.0400 (1.29%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MMLP за сегодня изменился на -1.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.0600, а максимальная — 3.1700.

Следите за динамикой Martin Midstream Partners L.P. - Common Units Representing Limi. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
3.0600 3.1700
Годовой диапазон
2.5600 4.0200
Предыдущее закрытие
3.1000
Open
3.0988
Bid
3.0600
Ask
3.0630
Low
3.0600
High
3.1700
Объем
10
Дневное изменение
-1.29%
Месячное изменение
-8.66%
6-месячное изменение
-14.76%
Годовое изменение
-16.62%
