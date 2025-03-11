Валюты / MMLP
MMLP: Martin Midstream Partners L.P. - Common Units Representing Limi
3.0600 USD 0.0400 (1.29%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MMLP за сегодня изменился на -1.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.0600, а максимальная — 3.1700.
Следите за динамикой Martin Midstream Partners L.P. - Common Units Representing Limi. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
3.0600 3.1700
Годовой диапазон
2.5600 4.0200
- Предыдущее закрытие
- 3.1000
- Open
- 3.0988
- Bid
- 3.0600
- Ask
- 3.0630
- Low
- 3.0600
- High
- 3.1700
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- -1.29%
- Месячное изменение
- -8.66%
- 6-месячное изменение
- -14.76%
- Годовое изменение
- -16.62%
