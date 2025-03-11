CotationsSections
MMLP: Martin Midstream Partners L.P. - Common Units Representing Limi

2.9900 USD 0.1000 (3.24%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MMLP a changé de -3.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.9900 et à un maximum de 3.1200.

Suivez la dynamique Martin Midstream Partners L.P. - Common Units Representing Limi. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
2.9900 3.1200
Range Annuel
2.5600 4.0200
Clôture Précédente
3.0900
Ouverture
3.1150
Bid
2.9900
Ask
2.9930
Plus Bas
2.9900
Plus Haut
3.1200
Volume
42
Changement quotidien
-3.24%
Changement Mensuel
-10.75%
Changement à 6 Mois
-16.71%
Changement Annuel
-18.53%
