시세섹션
통화 / MMLP
주식로 돌아가기

MMLP: Martin Midstream Partners L.P. - Common Units Representing Limi

2.9900 USD 0.1000 (3.24%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

MMLP 환율이 오늘 -3.24%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.9900이고 고가는 3.1200이었습니다.

Martin Midstream Partners L.P. - Common Units Representing Limi 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MMLP News

일일 변동 비율
2.9900 3.1200
년간 변동
2.5600 4.0200
이전 종가
3.0900
시가
3.1150
Bid
2.9900
Ask
2.9930
저가
2.9900
고가
3.1200
볼륨
42
일일 변동
-3.24%
월 변동
-10.75%
6개월 변동
-16.71%
년간 변동율
-18.53%
20 9월, 토요일