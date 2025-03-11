통화 / MMLP
MMLP: Martin Midstream Partners L.P. - Common Units Representing Limi
2.9900 USD 0.1000 (3.24%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MMLP 환율이 오늘 -3.24%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.9900이고 고가는 3.1200이었습니다.
Martin Midstream Partners L.P. - Common Units Representing Limi 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
2.9900 3.1200
년간 변동
2.5600 4.0200
- 이전 종가
- 3.0900
- 시가
- 3.1150
- Bid
- 2.9900
- Ask
- 2.9930
- 저가
- 2.9900
- 고가
- 3.1200
- 볼륨
- 42
- 일일 변동
- -3.24%
- 월 변동
- -10.75%
- 6개월 변동
- -16.71%
- 년간 변동율
- -18.53%
