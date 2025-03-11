Moedas / MMLP
MMLP: Martin Midstream Partners L.P. - Common Units Representing Limi
3.0901 USD 0.0201 (0.65%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MMLP para hoje mudou para 0.65%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.0900 e o mais alto foi 3.1450.
Veja a dinâmica do par de moedas Martin Midstream Partners L.P. - Common Units Representing Limi. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MMLP Notícias
- Martin Midstream Partners Stock: Reaffirms Full-Year Guidance Downside Risks (NASDAQ:MMLP)
- Martin Midstream Partners stock holds steady as Stifel reiterates $4 target
- Martin Midstream Partners stock holds steady at Stifel despite earnings miss
- Martin Midstream Q2 2025 slides: Adjusted EBITDA falls amid mixed segment performance
- Martin Midstream Partners misses Q2 expectations, maintains guidance
- Martin Midstream earnings missed by $0.14, revenue fell short of estimates
- ASML, Johnson & Johnson, Bank of America set to report earnings Wednesday
- Martin Midstream Partners Stock: Decent Q1 Results, Debt Reduction Needed (NASDAQ:MMLP)
- Martin Midstream Partners L.P. 2024 Schedule K-3 Forms Now Available
- Top 3 Energy Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains In April - Geospace Technologies (NASDAQ:GEOS), Amplify Energy (NYSE:AMPY)
- Martin Midstream Partners: 2024 Results And 2025 Guidance Below My Expectations (MMLP)
- Midstream/MLP Q4 Buybacks Add To Robust 2024
Faixa diária
3.0900 3.1450
Faixa anual
2.5600 4.0200
- Fechamento anterior
- 3.0700
- Open
- 3.1450
- Bid
- 3.0901
- Ask
- 3.0931
- Low
- 3.0900
- High
- 3.1450
- Volume
- 7
- Mudança diária
- 0.65%
- Mudança mensal
- -7.76%
- Mudança de 6 meses
- -13.92%
- Mudança anual
- -15.80%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh