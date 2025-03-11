Divisas / MMLP
MMLP: Martin Midstream Partners L.P. - Common Units Representing Limi
3.0700 USD 0.0100 (0.33%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MMLP de hoy ha cambiado un 0.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.0500, mientras que el máximo ha alcanzado 3.1900.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Martin Midstream Partners L.P. - Common Units Representing Limi. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
3.0500 3.1900
Rango anual
2.5600 4.0200
- Cierres anteriores
- 3.0600
- Open
- 3.1300
- Bid
- 3.0700
- Ask
- 3.0730
- Low
- 3.0500
- High
- 3.1900
- Volumen
- 26
- Cambio diario
- 0.33%
- Cambio mensual
- -8.36%
- Cambio a 6 meses
- -14.48%
- Cambio anual
- -16.35%
