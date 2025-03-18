Dövizler / MLTX
MLTX: MoonLake Immunotherapeutics - Class A
53.78 USD 0.38 (0.70%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MLTX fiyatı bugün -0.70% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 52.71 ve Yüksek fiyatı olarak 54.96 aralığında işlem gördü.
MoonLake Immunotherapeutics - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MLTX haberleri
- MoonLake Immunotherapeutics stock hits 52-week high at 58.3 USD
- 2 Small-Cap Biotech Stocks Well Positioned for a Breakout
- MoonLake Immunotherapeutics: Maintaining A Small Holding (NASDAQ:MLTX)
- Guggenheim reiterates Buy rating on Moonlake Immunotherapeutics stock
- Merck's Keytruda Secures FDA Nod For Head And Neck Cancer As First Immunotherapy For Use Around Surgery - Merck & Co (NYSE:MRK)
- MoonLake Immunotherapeutics: More Sonelokimab Success, With Big Pharma Interest (MLTX)
- Signet Posts Upbeat Earnings, Joins Ferguson Enterprises, Dollar General And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Credo Technology Group (NASDAQ:CRDO), Algonquin Power (NYSE:AQN)
- RBC Capital maintains outperform rating on Moonlake stock
- MoonLake Immunotherapeutics Catapults On Rumored $3 Billion Merck Takeover Bid
- Merck's Dealmaking Intensifies With MoonLake Bid As Keytruda Patent Cliff Nears: Report - MoonLake (NASDAQ:MLTX), Merck & Co (NYSE:MRK)
- Guggenheim reaffirms Buy rating on Moonlake stock amid M&A talks
- Why Credo Technology Group Shares Are Trading Higher By Over 14%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agenus (NASDAQ:AGEN), Bumble (NASDAQ:BMBL)
- Merck held talks to buy biotech MoonLake for over $3 billion, FT reports
- MoonLake Immunotherapeutics stock surges on FT report of Merck buyout talks
- Merck held talks to buy biotech MoonLake for over $3 billion, FT reports
- H.C. Wainwright maintains $100 target on Moonlake stock
- Wolfe Research lifts Moonlake stock to Outperform
- MoonLake Immunotherapeutics: A Buy At Dips (NASDAQ:MLTX)
- This West Pharmaceutical Services Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - Bloom Energy (NYSE:BE), Alpha Cognition (NASDAQ:ACOG)
Günlük aralık
52.71 54.96
Yıllık aralık
31.42 61.87
- Önceki kapanış
- 54.16
- Açılış
- 54.00
- Satış
- 53.78
- Alış
- 54.08
- Düşük
- 52.71
- Yüksek
- 54.96
- Hacim
- 1.806 K
- Günlük değişim
- -0.70%
- Aylık değişim
- -3.69%
- 6 aylık değişim
- 39.98%
- Yıllık değişim
- 7.05%
21 Eylül, Pazar