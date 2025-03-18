통화 / MLTX
MLTX: MoonLake Immunotherapeutics - Class A
53.78 USD 0.38 (0.70%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MLTX 환율이 오늘 -0.70%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 52.71이고 고가는 54.96이었습니다.
MoonLake Immunotherapeutics - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
52.71 54.96
년간 변동
31.42 61.87
- 이전 종가
- 54.16
- 시가
- 54.00
- Bid
- 53.78
- Ask
- 54.08
- 저가
- 52.71
- 고가
- 54.96
- 볼륨
- 1.806 K
- 일일 변동
- -0.70%
- 월 변동
- -3.69%
- 6개월 변동
- 39.98%
- 년간 변동율
- 7.05%
