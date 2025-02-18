FiyatlarBölümler
MGRD: Affiliated Managers Group Inc 4.200% Junior Subordinated Notes

16.6400 USD 0.0100 (0.06%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MGRD fiyatı bugün 0.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.5500 ve Yüksek fiyatı olarak 16.6400 aralığında işlem gördü.

Affiliated Managers Group Inc 4.200% Junior Subordinated Notes hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
16.5500 16.6400
Yıllık aralık
14.6100 18.3700
Önceki kapanış
16.6300
Açılış
16.6295
Satış
16.6400
Alış
16.6430
Düşük
16.5500
Yüksek
16.6400
Hacim
6
Günlük değişim
0.06%
Aylık değişim
3.03%
6 aylık değişim
6.19%
Yıllık değişim
-6.52%
21 Eylül, Pazar