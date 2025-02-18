КотировкиРазделы
MGRD: Affiliated Managers Group Inc 4.200% Junior Subordinated Notes

16.7400 USD 0.0900 (0.54%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MGRD за сегодня изменился на 0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.6288, а максимальная — 16.7400.

Следите за динамикой Affiliated Managers Group Inc 4.200% Junior Subordinated Notes . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
16.6288 16.7400
Годовой диапазон
14.6100 18.3700
Предыдущее закрытие
16.6500
Open
16.6288
Bid
16.7400
Ask
16.7430
Low
16.6288
High
16.7400
Объем
8
Дневное изменение
0.54%
Месячное изменение
3.65%
6-месячное изменение
6.83%
Годовое изменение
-5.96%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.