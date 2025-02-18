CotizacionesSecciones
MGRD: Affiliated Managers Group Inc 4.200% Junior Subordinated Notes

16.6035 USD 0.1365 (0.82%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MGRD de hoy ha cambiado un -0.82%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.6035, mientras que el máximo ha alcanzado 16.8350.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Affiliated Managers Group Inc 4.200% Junior Subordinated Notes . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
16.6035 16.8350
Rango anual
14.6100 18.3700
Cierres anteriores
16.7400
Open
16.7800
Bid
16.6035
Ask
16.6065
Low
16.6035
High
16.8350
Volumen
14
Cambio diario
-0.82%
Cambio mensual
2.81%
Cambio a 6 meses
5.96%
Cambio anual
-6.72%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B