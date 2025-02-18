Divisas / MGRD
MGRD: Affiliated Managers Group Inc 4.200% Junior Subordinated Notes
16.6035 USD 0.1365 (0.82%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MGRD de hoy ha cambiado un -0.82%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.6035, mientras que el máximo ha alcanzado 16.8350.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Affiliated Managers Group Inc 4.200% Junior Subordinated Notes . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
16.6035 16.8350
Rango anual
14.6100 18.3700
- Cierres anteriores
- 16.7400
- Open
- 16.7800
- Bid
- 16.6035
- Ask
- 16.6065
- Low
- 16.6035
- High
- 16.8350
- Volumen
- 14
- Cambio diario
- -0.82%
- Cambio mensual
- 2.81%
- Cambio a 6 meses
- 5.96%
- Cambio anual
- -6.72%
