Moedas / MGRD
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MGRD: Affiliated Managers Group Inc 4.200% Junior Subordinated Notes
16.7700 USD 0.1665 (1.00%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MGRD para hoje mudou para 1.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.7700 e o mais alto foi 16.9399.
Veja a dinâmica do par de moedas Affiliated Managers Group Inc 4.200% Junior Subordinated Notes . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MGRD Notícias
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Affiliated Managers Group, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AMG)
- Affiliated Managers Group Beautiful-Yield Baby Bonds (NYSE:AMG)
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q1 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- Retire With Long-Term Investment Grade Bonds: Affiliated Managers Group (NYSE:AMG)
- Affiliated Managers Group Q1: Declines In All Key Metrics (AMG)
- AllianceBernstein: High Distribution Yield With Growth Outlook (NYSE:AB)
- Janus Henderson Q4: Positive Momentum And Profitability (NYSE:JHG)
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q4 2024 Update (MUTF:ARGFX)
- StepStone Group Q3: Record High Earnings And Growth (NASDAQ:STEP)
Faixa diária
16.7700 16.9399
Faixa anual
14.6100 18.3700
- Fechamento anterior
- 16.6035
- Open
- 16.9399
- Bid
- 16.7700
- Ask
- 16.7730
- Low
- 16.7700
- High
- 16.9399
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 1.00%
- Mudança mensal
- 3.84%
- Mudança de 6 meses
- 7.02%
- Mudança anual
- -5.79%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh