KurseKategorien
Währungen / MGRD
Zurück zum Aktien

MGRD: Affiliated Managers Group Inc 4.200% Junior Subordinated Notes

16.6300 USD 0.0265 (0.16%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MGRD hat sich für heute um 0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.6100 bis zu einem Hoch von 16.9399 gehandelt.

Verfolgen Sie die Affiliated Managers Group Inc 4.200% Junior Subordinated Notes -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MGRD News

Tagesspanne
16.6100 16.9399
Jahresspanne
14.6100 18.3700
Vorheriger Schlusskurs
16.6035
Eröffnung
16.9399
Bid
16.6300
Ask
16.6330
Tief
16.6100
Hoch
16.9399
Volumen
12
Tagesänderung
0.16%
Monatsänderung
2.97%
6-Monatsänderung
6.13%
Jahresänderung
-6.57%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K