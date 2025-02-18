Währungen / MGRD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MGRD: Affiliated Managers Group Inc 4.200% Junior Subordinated Notes
16.6300 USD 0.0265 (0.16%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MGRD hat sich für heute um 0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.6100 bis zu einem Hoch von 16.9399 gehandelt.
Verfolgen Sie die Affiliated Managers Group Inc 4.200% Junior Subordinated Notes -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MGRD News
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Affiliated Managers Group, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AMG)
- Affiliated Managers Group Beautiful-Yield Baby Bonds (NYSE:AMG)
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q1 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- Retire With Long-Term Investment Grade Bonds: Affiliated Managers Group (NYSE:AMG)
- Affiliated Managers Group Q1: Declines In All Key Metrics (AMG)
- AllianceBernstein: High Distribution Yield With Growth Outlook (NYSE:AB)
- Janus Henderson Q4: Positive Momentum And Profitability (NYSE:JHG)
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q4 2024 Update (MUTF:ARGFX)
- StepStone Group Q3: Record High Earnings And Growth (NASDAQ:STEP)
Tagesspanne
16.6100 16.9399
Jahresspanne
14.6100 18.3700
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.6035
- Eröffnung
- 16.9399
- Bid
- 16.6300
- Ask
- 16.6330
- Tief
- 16.6100
- Hoch
- 16.9399
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- 0.16%
- Monatsänderung
- 2.97%
- 6-Monatsänderung
- 6.13%
- Jahresänderung
- -6.57%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K