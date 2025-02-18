CotationsSections
MGRD: Affiliated Managers Group Inc 4.200% Junior Subordinated Notes

16.6400 USD 0.0100 (0.06%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MGRD a changé de 0.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.5500 et à un maximum de 16.6400.

Suivez la dynamique Affiliated Managers Group Inc 4.200% Junior Subordinated Notes . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
16.5500 16.6400
Range Annuel
14.6100 18.3700
Clôture Précédente
16.6300
Ouverture
16.6295
Bid
16.6400
Ask
16.6430
Plus Bas
16.5500
Plus Haut
16.6400
Volume
6
Changement quotidien
0.06%
Changement Mensuel
3.03%
Changement à 6 Mois
6.19%
Changement Annuel
-6.52%
