通貨 / MGRD
MGRD: Affiliated Managers Group Inc 4.200% Junior Subordinated Notes

16.6300 USD 0.0265 (0.16%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MGRDの今日の為替レートは、0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり16.6100の安値と16.9399の高値で取引されました。

Affiliated Managers Group Inc 4.200% Junior Subordinated Notes ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
16.6100 16.9399
1年のレンジ
14.6100 18.3700
以前の終値
16.6035
始値
16.9399
買値
16.6300
買値
16.6330
安値
16.6100
高値
16.9399
出来高
12
1日の変化
0.16%
1ヶ月の変化
2.97%
6ヶ月の変化
6.13%
1年の変化
-6.57%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K