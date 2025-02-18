시세섹션
MGRD: Affiliated Managers Group Inc 4.200% Junior Subordinated Notes

16.6400 USD 0.0100 (0.06%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

MGRD 환율이 오늘 0.06%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 16.5500이고 고가는 16.6400이었습니다.

Affiliated Managers Group Inc 4.200% Junior Subordinated Notes 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

일일 변동 비율
16.5500 16.6400
년간 변동
14.6100 18.3700
이전 종가
16.6300
시가
16.6295
Bid
16.6400
Ask
16.6430
저가
16.5500
고가
16.6400
볼륨
6
일일 변동
0.06%
월 변동
3.03%
6개월 변동
6.19%
년간 변동율
-6.52%
20 9월, 토요일