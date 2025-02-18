Valute / MGRD
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MGRD: Affiliated Managers Group Inc 4.200% Junior Subordinated Notes
16.6400 USD 0.0100 (0.06%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MGRD ha avuto una variazione del 0.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.5500 e ad un massimo di 16.6400.
Segui le dinamiche di Affiliated Managers Group Inc 4.200% Junior Subordinated Notes . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MGRD News
- Affiliated Managers Group: Solid Investment With Safety From Baby Bonds (NYSE:AMG)
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Affiliated Managers Group, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AMG)
- Affiliated Managers Group Beautiful-Yield Baby Bonds (NYSE:AMG)
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q1 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- Retire With Long-Term Investment Grade Bonds: Affiliated Managers Group (NYSE:AMG)
- Affiliated Managers Group Q1: Declines In All Key Metrics (AMG)
- AllianceBernstein: High Distribution Yield With Growth Outlook (NYSE:AB)
- Janus Henderson Q4: Positive Momentum And Profitability (NYSE:JHG)
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q4 2024 Update (MUTF:ARGFX)
- StepStone Group Q3: Record High Earnings And Growth (NASDAQ:STEP)
Intervallo Giornaliero
16.5500 16.6400
Intervallo Annuale
14.6100 18.3700
- Chiusura Precedente
- 16.6300
- Apertura
- 16.6295
- Bid
- 16.6400
- Ask
- 16.6430
- Minimo
- 16.5500
- Massimo
- 16.6400
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- 0.06%
- Variazione Mensile
- 3.03%
- Variazione Semestrale
- 6.19%
- Variazione Annuale
- -6.52%
20 settembre, sabato