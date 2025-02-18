QuotazioniSezioni
MGRD: Affiliated Managers Group Inc 4.200% Junior Subordinated Notes

16.6400 USD 0.0100 (0.06%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MGRD ha avuto una variazione del 0.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.5500 e ad un massimo di 16.6400.

Segui le dinamiche di Affiliated Managers Group Inc 4.200% Junior Subordinated Notes . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
16.5500 16.6400
Intervallo Annuale
14.6100 18.3700
Chiusura Precedente
16.6300
Apertura
16.6295
Bid
16.6400
Ask
16.6430
Minimo
16.5500
Massimo
16.6400
Volume
6
Variazione giornaliera
0.06%
Variazione Mensile
3.03%
Variazione Semestrale
6.19%
Variazione Annuale
-6.52%
20 settembre, sabato