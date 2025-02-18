FiyatlarBölümler
Dövizler / MGR
Geri dön - Hisse senetleri

MGR: Affiliated Managers Group Inc 5.875% Junior Subordinated Notes

22.6900 USD 0.0650 (0.29%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MGR fiyatı bugün -0.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.6100 ve Yüksek fiyatı olarak 22.9669 aralığında işlem gördü.

Affiliated Managers Group Inc 5.875% Junior Subordinated Notes hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MGR haberleri

Günlük aralık
22.6100 22.9669
Yıllık aralık
19.9195 25.1500
Önceki kapanış
22.7550
Açılış
22.9471
Satış
22.6900
Alış
22.6930
Düşük
22.6100
Yüksek
22.9669
Hacim
55
Günlük değişim
-0.29%
Aylık değişim
5.78%
6 aylık değişim
5.88%
Yıllık değişim
-9.02%
21 Eylül, Pazar