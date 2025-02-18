Dövizler / MGR
MGR: Affiliated Managers Group Inc 5.875% Junior Subordinated Notes
22.6900 USD 0.0650 (0.29%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MGR fiyatı bugün -0.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.6100 ve Yüksek fiyatı olarak 22.9669 aralığında işlem gördü.
Affiliated Managers Group Inc 5.875% Junior Subordinated Notes hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
22.6100 22.9669
Yıllık aralık
19.9195 25.1500
- Önceki kapanış
- 22.7550
- Açılış
- 22.9471
- Satış
- 22.6900
- Alış
- 22.6930
- Düşük
- 22.6100
- Yüksek
- 22.9669
- Hacim
- 55
- Günlük değişim
- -0.29%
- Aylık değişim
- 5.78%
- 6 aylık değişim
- 5.88%
- Yıllık değişim
- -9.02%
