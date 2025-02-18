Währungen / MGR
MGR: Affiliated Managers Group Inc 5.875% Junior Subordinated Notes
22.6534 USD 0.1016 (0.45%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MGR hat sich für heute um -0.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.6100 bis zu einem Hoch von 22.9669 gehandelt.
Verfolgen Sie die Affiliated Managers Group Inc 5.875% Junior Subordinated Notes -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MGR News
Tagesspanne
22.6100 22.9669
Jahresspanne
19.9195 25.1500
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.7550
- Eröffnung
- 22.9471
- Bid
- 22.6534
- Ask
- 22.6564
- Tief
- 22.6100
- Hoch
- 22.9669
- Volumen
- 11
- Tagesänderung
- -0.45%
- Monatsänderung
- 5.61%
- 6-Monatsänderung
- 5.71%
- Jahresänderung
- -9.17%
