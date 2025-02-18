KurseKategorien
MGR
MGR: Affiliated Managers Group Inc 5.875% Junior Subordinated Notes

22.6534 USD 0.1016 (0.45%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MGR hat sich für heute um -0.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.6100 bis zu einem Hoch von 22.9669 gehandelt.

Verfolgen Sie die Affiliated Managers Group Inc 5.875% Junior Subordinated Notes -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
22.6100 22.9669
Jahresspanne
19.9195 25.1500
Vorheriger Schlusskurs
22.7550
Eröffnung
22.9471
Bid
22.6534
Ask
22.6564
Tief
22.6100
Hoch
22.9669
Volumen
11
Tagesänderung
-0.45%
Monatsänderung
5.61%
6-Monatsänderung
5.71%
Jahresänderung
-9.17%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K