MGR: Affiliated Managers Group Inc 5.875% Junior Subordinated Notes

23.0400 USD 0.0700 (0.30%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MGR de hoy ha cambiado un 0.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.9001, mientras que el máximo ha alcanzado 23.1300.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Affiliated Managers Group Inc 5.875% Junior Subordinated Notes . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Rango diario
22.9001 23.1300
Rango anual
19.9195 25.1500
Cierres anteriores
22.9700
Open
23.0300
Bid
23.0400
Ask
23.0430
Low
22.9001
High
23.1300
Volumen
35
Cambio diario
0.30%
Cambio mensual
7.41%
Cambio a 6 meses
7.51%
Cambio anual
-7.62%
