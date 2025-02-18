Valute / MGR
MGR: Affiliated Managers Group Inc 5.875% Junior Subordinated Notes
22.6900 USD 0.0650 (0.29%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MGR ha avuto una variazione del -0.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.6100 e ad un massimo di 22.9669.
Segui le dinamiche di Affiliated Managers Group Inc 5.875% Junior Subordinated Notes . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
22.6100 22.9669
Intervallo Annuale
19.9195 25.1500
- Chiusura Precedente
- 22.7550
- Apertura
- 22.9471
- Bid
- 22.6900
- Ask
- 22.6930
- Minimo
- 22.6100
- Massimo
- 22.9669
- Volume
- 55
- Variazione giornaliera
- -0.29%
- Variazione Mensile
- 5.78%
- Variazione Semestrale
- 5.88%
- Variazione Annuale
- -9.02%
20 settembre, sabato