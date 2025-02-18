QuotazioniSezioni
Valute / MGR
Tornare a Azioni

MGR: Affiliated Managers Group Inc 5.875% Junior Subordinated Notes

22.6900 USD 0.0650 (0.29%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MGR ha avuto una variazione del -0.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.6100 e ad un massimo di 22.9669.

Segui le dinamiche di Affiliated Managers Group Inc 5.875% Junior Subordinated Notes . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MGR News

Intervallo Giornaliero
22.6100 22.9669
Intervallo Annuale
19.9195 25.1500
Chiusura Precedente
22.7550
Apertura
22.9471
Bid
22.6900
Ask
22.6930
Minimo
22.6100
Massimo
22.9669
Volume
55
Variazione giornaliera
-0.29%
Variazione Mensile
5.78%
Variazione Semestrale
5.88%
Variazione Annuale
-9.02%
20 settembre, sabato