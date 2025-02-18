통화 / MGR
MGR: Affiliated Managers Group Inc 5.875% Junior Subordinated Notes
22.6900 USD 0.0650 (0.29%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MGR 환율이 오늘 -0.29%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 22.6100이고 고가는 22.9669이었습니다.
Affiliated Managers Group Inc 5.875% Junior Subordinated Notes 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
MGR News
일일 변동 비율
22.6100 22.9669
년간 변동
19.9195 25.1500
- 이전 종가
- 22.7550
- 시가
- 22.9471
- Bid
- 22.6900
- Ask
- 22.6930
- 저가
- 22.6100
- 고가
- 22.9669
- 볼륨
- 55
- 일일 변동
- -0.29%
- 월 변동
- 5.78%
- 6개월 변동
- 5.88%
- 년간 변동율
- -9.02%
20 9월, 토요일