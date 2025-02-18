Moedas / MGR
MGR: Affiliated Managers Group Inc 5.875% Junior Subordinated Notes
22.7800 USD 0.2600 (1.13%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MGR para hoje mudou para -1.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.6500 e o mais alto foi 22.9300.
Veja a dinâmica do par de moedas Affiliated Managers Group Inc 5.875% Junior Subordinated Notes . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
MGR Notícias
Faixa diária
22.6500 22.9300
Faixa anual
19.9195 25.1500
- Fechamento anterior
- 23.0400
- Open
- 22.9300
- Bid
- 22.7800
- Ask
- 22.7830
- Low
- 22.6500
- High
- 22.9300
- Volume
- 49
- Mudança diária
- -1.13%
- Mudança mensal
- 6.20%
- Mudança de 6 meses
- 6.30%
- Mudança anual
- -8.66%
