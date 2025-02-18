通貨 / MGR
MGR: Affiliated Managers Group Inc 5.875% Junior Subordinated Notes
22.7550 USD 0.2850 (1.24%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MGRの今日の為替レートは、-1.24%変化しました。日中、通貨は1あたり22.6500の安値と22.9300の高値で取引されました。
Affiliated Managers Group Inc 5.875% Junior Subordinated Notes ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
22.6500 22.9300
1年のレンジ
19.9195 25.1500
- 以前の終値
- 23.0400
- 始値
- 22.9300
- 買値
- 22.7550
- 買値
- 22.7580
- 安値
- 22.6500
- 高値
- 22.9300
- 出来高
- 113
- 1日の変化
- -1.24%
- 1ヶ月の変化
- 6.08%
- 6ヶ月の変化
- 6.18%
- 1年の変化
- -8.76%
