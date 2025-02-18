CotationsSections
Devises / MGR
Retour à Actions

MGR: Affiliated Managers Group Inc 5.875% Junior Subordinated Notes

22.6900 USD 0.0650 (0.29%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MGR a changé de -0.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.6100 et à un maximum de 22.9669.

Suivez la dynamique Affiliated Managers Group Inc 5.875% Junior Subordinated Notes . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MGR Nouvelles

Range quotidien
22.6100 22.9669
Range Annuel
19.9195 25.1500
Clôture Précédente
22.7550
Ouverture
22.9471
Bid
22.6900
Ask
22.6930
Plus Bas
22.6100
Plus Haut
22.9669
Volume
55
Changement quotidien
-0.29%
Changement Mensuel
5.78%
Changement à 6 Mois
5.88%
Changement Annuel
-9.02%
20 septembre, samedi