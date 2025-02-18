Валюты / MGR
MGR: Affiliated Managers Group Inc 5.875% Junior Subordinated Notes
22.9700 USD 0.1700 (0.75%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MGR за сегодня изменился на 0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.6700, а максимальная — 22.9700.
Следите за динамикой Affiliated Managers Group Inc 5.875% Junior Subordinated Notes . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
22.6700 22.9700
Годовой диапазон
19.9195 25.1500
- Предыдущее закрытие
- 22.8000
- Open
- 22.8056
- Bid
- 22.9700
- Ask
- 22.9730
- Low
- 22.6700
- High
- 22.9700
- Объем
- 81
- Дневное изменение
- 0.75%
- Месячное изменение
- 7.09%
- 6-месячное изменение
- 7.19%
- Годовое изменение
- -7.90%
