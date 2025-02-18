КотировкиРазделы
Валюты / MGR
Назад в Рынок акций США

MGR: Affiliated Managers Group Inc 5.875% Junior Subordinated Notes

22.9700 USD 0.1700 (0.75%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MGR за сегодня изменился на 0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.6700, а максимальная — 22.9700.

Следите за динамикой Affiliated Managers Group Inc 5.875% Junior Subordinated Notes . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости MGR

Дневной диапазон
22.6700 22.9700
Годовой диапазон
19.9195 25.1500
Предыдущее закрытие
22.8000
Open
22.8056
Bid
22.9700
Ask
22.9730
Low
22.6700
High
22.9700
Объем
81
Дневное изменение
0.75%
Месячное изменение
7.09%
6-месячное изменение
7.19%
Годовое изменение
-7.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.