MEGI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund hisse senedi 14.89 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 14.80 - 14.96 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 14.82 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 256 değerine ulaştı. MEGI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund hisse senedi temettü ödüyor mu? MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund hisse senedi şu anda 14.89 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 6.89% ve USD değerlerini izler. MEGI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

MEGI hisse senedi nasıl alınır? MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund hisselerini şu anki 14.89 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 14.89 ve Ask 15.19 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 256 ve günlük değişim oranı 0.61% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte MEGI fiyat hareketlerini takip edin.

MEGI hisse senedine nasıl yatırım yapılır? MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 11.40 - 15.05 ve mevcut fiyatı 14.89 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 14.89 veya Ask 15.19 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.43% ve 6 aylık değişim oranı 11.62% değerlerini karşılaştırır. MEGI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund hisse senedi yıllık olarak 15.05 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 11.40 - 15.05). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 14.82 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund performansını takip edin.

NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 11.40 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 14.89 ve hareket ettiği yıllık aralık 11.40 - 15.05 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki MEGI fiyat hareketlerini izleyin.