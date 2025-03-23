КотировкиРазделы
MEGI: MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund

14.89 USD 0.07 (0.47%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MEGI за сегодня изменился на 0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.80, а максимальная — 14.96.

Следите за динамикой MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MEGI сегодня?

MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) сегодня оценивается на уровне 14.89. Инструмент торгуется в пределах 14.80 - 14.96, вчерашнее закрытие составило 14.82, а торговый объем достиг 256. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MEGI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund?

MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund в настоящее время оценивается в 14.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.89% и USD. Отслеживайте движения MEGI на графике в реальном времени.

Как купить акции MEGI?

Вы можете купить акции MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) по текущей цене 14.89. Ордера обычно размещаются около 14.89 или 15.19, тогда как 256 и 0.61% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MEGI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MEGI?

Инвестирование в MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund предполагает учет годового диапазона 11.40 - 15.05 и текущей цены 14.89. Многие сравнивают 1.43% и 11.62% перед размещением ордеров на 14.89 или 15.19. Изучайте ежедневные изменения цены MEGI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund?

Самая высокая цена NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) за последний год составила 15.05. Акции заметно колебались в пределах 11.40 - 15.05, сравнение с 14.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund?

Самая низкая цена NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) за год составила 11.40. Сравнение с текущими 14.89 и 11.40 - 15.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MEGI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MEGI?

В прошлом MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.82 и 6.89% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
14.80 14.96
Годовой диапазон
11.40 15.05
Предыдущее закрытие
14.82
Open
14.80
Bid
14.89
Ask
15.19
Low
14.80
High
14.96
Объем
256
Дневное изменение
0.47%
Месячное изменение
1.43%
6-месячное изменение
11.62%
Годовое изменение
6.89%
