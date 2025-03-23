- Visão do mercado
MEGI: MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
A taxa do MEGI para hoje mudou para 0.47%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.80 e o mais alto foi 14.96.
Veja a dinâmica do par de moedas MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
MEGI Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MEGI hoje?
Hoje MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) está avaliado em 14.89. O instrumento é negociado dentro de 14.80 - 14.96, o fechamento de ontem foi 14.82, e o volume de negociação atingiu 256. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MEGI em tempo real.
As ações de MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund pagam dividendos?
Atualmente MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund está avaliado em 14.89. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.89% e USD. Monitore os movimentos de MEGI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MEGI?
Você pode comprar ações de MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) pelo preço atual 14.89. Ordens geralmente são executadas perto de 14.89 ou 15.19, enquanto 256 e 0.61% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MEGI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MEGI?
Investir em MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund envolve considerar a faixa anual 11.40 - 15.05 e o preço atual 14.89. Muitos comparam 1.43% e 11.62% antes de enviar ordens em 14.89 ou 15.19. Estude as mudanças diárias de preço de MEGI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund?
O maior preço de NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) no último ano foi 15.05. As ações oscilaram bastante dentro de 11.40 - 15.05, e a comparação com 14.82 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund?
O menor preço de NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) no ano foi 11.40. A comparação com o preço atual 14.89 e 11.40 - 15.05 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MEGI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MEGI?
No passado MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 14.82 e 6.89% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 14.82
- Open
- 14.80
- Bid
- 14.89
- Ask
- 15.19
- Low
- 14.80
- High
- 14.96
- Volume
- 256
- Mudança diária
- 0.47%
- Mudança mensal
- 1.43%
- Mudança de 6 meses
- 11.62%
- Mudança anual
- 6.89%