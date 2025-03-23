CotizacionesSecciones
MEGI: MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund

14.89 USD 0.07 (0.47%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MEGI de hoy ha cambiado un 0.47%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.80, mientras que el máximo ha alcanzado 14.96.

Siga la dinámica de la pareja de divisas MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de MEGI hoy?

MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) se evalúa hoy en 14.89. El instrumento se negocia dentro de 14.80 - 14.96; el cierre de ayer ha sido 14.82 y el volumen comercial ha alcanzado 256. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios MEGI en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund?

MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund se evalúa actualmente en 14.89. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 6.89% y USD. Monitoree los movimientos de MEGI en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de MEGI?

Puede comprar acciones de MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) al precio actual de 14.89. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 14.89 o 15.19, mientras que 256 y 0.61% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de MEGI en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de MEGI?

Invertir en MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund implica tener en cuenta el rango anual 11.40 - 15.05 y el precio actual 14.89. Muchos comparan 1.43% y 11.62% antes de colocar órdenes en 14.89 o 15.19. Estudie los cambios diarios de precios de MEGI en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund?

El precio más alto de NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) en el último año ha sido 15.05. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 11.40 - 15.05, una comparación con 14.82 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund?

El precio más bajo de NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) para el año ha sido 11.40. La comparación con los actuales 14.89 y 11.40 - 15.05 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de MEGI en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de MEGI?

En el pasado, MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 14.82 y 6.89% después de las acciones corporativas.

Rango diario
14.80 14.96
Rango anual
11.40 15.05
Cierres anteriores
14.82
Open
14.80
Bid
14.89
Ask
15.19
Low
14.80
High
14.96
Volumen
256
Cambio diario
0.47%
Cambio mensual
1.43%
Cambio a 6 meses
11.62%
Cambio anual
6.89%
