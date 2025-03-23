- Übersicht
MEGI: MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
Der Wechselkurs von MEGI hat sich für heute um 0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.80 bis zu einem Hoch von 14.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MEGI heute?
Die Aktie von MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) notiert heute bei 14.89. Sie wird innerhalb einer Spanne von 14.80 - 14.96 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 14.82 und das Handelsvolumen erreichte 256. Das Live-Chart von MEGI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MEGI Dividenden?
MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund wird derzeit mit 14.89 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.89% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MEGI zu verfolgen.
Wie kaufe ich MEGI-Aktien?
Sie können Aktien von MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) zum aktuellen Kurs von 14.89 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 14.89 oder 15.19 platziert, während 256 und 0.61% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MEGI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MEGI-Aktien?
Bei einer Investition in MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund müssen die jährliche Spanne 11.40 - 15.05 und der aktuelle Kurs 14.89 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.43% und 11.62%, bevor sie Orders zu 14.89 oder 15.19 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MEGI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund?
Der höchste Kurs von NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) im vergangenen Jahr lag bei 15.05. Innerhalb von 11.40 - 15.05 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 14.82 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund?
Der niedrigste Kurs von NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) im Laufe des Jahres betrug 11.40. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 14.89 und der Spanne 11.40 - 15.05 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MEGI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MEGI statt?
MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 14.82 und 6.89% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.82
- Eröffnung
- 14.80
- Bid
- 14.89
- Ask
- 15.19
- Tief
- 14.80
- Hoch
- 14.96
- Volumen
- 256
- Tagesänderung
- 0.47%
- Monatsänderung
- 1.43%
- 6-Monatsänderung
- 11.62%
- Jahresänderung
- 6.89%