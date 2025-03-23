- Panoramica
MEGI: MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
Il tasso di cambio MEGI ha avuto una variazione del 0.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.80 e ad un massimo di 14.96.
Segui le dinamiche di MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni MEGI oggi?
Oggi le azioni MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund sono prezzate a 14.89. Viene scambiato all'interno di 14.80 - 14.96, la chiusura di ieri è stata 14.82 e il volume degli scambi ha raggiunto 256. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MEGI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund pagano dividendi?
MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund è attualmente valutato a 14.89. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.89% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MEGI.
Come acquistare azioni MEGI?
Puoi acquistare azioni MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund al prezzo attuale di 14.89. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 14.89 o 15.19, mentre 256 e 0.61% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MEGI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni MEGI?
Investire in MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund implica considerare l'intervallo annuale 11.40 - 15.05 e il prezzo attuale 14.89. Molti confrontano 1.43% e 11.62% prima di effettuare ordini su 14.89 o 15.19. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MEGI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund?
Il prezzo massimo di NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund nell'ultimo anno è stato 15.05. All'interno di 11.40 - 15.05, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 14.82 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund?
Il prezzo più basso di NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) nel corso dell'anno è stato 11.40. Confrontandolo con gli attuali 14.89 e 11.40 - 15.05 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MEGI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MEGI?
MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 14.82 e 6.89%.
- Chiusura Precedente
- 14.82
- Apertura
- 14.80
- Bid
- 14.89
- Ask
- 15.19
- Minimo
- 14.80
- Massimo
- 14.96
- Volume
- 256
- Variazione giornaliera
- 0.47%
- Variazione Mensile
- 1.43%
- Variazione Semestrale
- 11.62%
- Variazione Annuale
- 6.89%