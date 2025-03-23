クォートセクション
MEGI: MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund

14.89 USD 0.07 (0.47%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MEGIの今日の為替レートは、0.47%変化しました。日中、通貨は1あたり14.80の安値と14.96の高値で取引されました。

MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

MEGI News

よくあるご質問

MEGI株の現在の価格は？

MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fundの株価は本日14.89です。14.80 - 14.96内で取引され、前日の終値は14.82、取引量は256に達しました。MEGIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fundの株は配当を出しますか？

MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fundの現在の価格は14.89です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.89%やUSDにも注目します。MEGIの動きはライブチャートで確認できます。

MEGI株を買う方法は？

MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fundの株は現在14.89で購入可能です。注文は通常14.89または15.19付近で行われ、256や0.61%が市場の動きを示します。MEGIの最新情報はライブチャートで確認できます。

MEGI株に投資する方法は？

MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fundへの投資では、年間の値幅11.40 - 15.05と現在の14.89を考慮します。注文は多くの場合14.89や15.19で行われる前に、1.43%や11.62%と比較されます。MEGIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fundの株の最高値は？

NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fundの過去1年の最高値は15.05でした。11.40 - 15.05内で株価は大きく変動し、14.82と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fundの株の最低値は？

NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund(MEGI)の年間最安値は11.40でした。現在の14.89や11.40 - 15.05と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MEGIの動きはライブチャートで確認できます。

MEGIの株式分割はいつ行われましたか？

MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、14.82、6.89%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
14.80 14.96
1年のレンジ
11.40 15.05
以前の終値
14.82
始値
14.80
買値
14.89
買値
15.19
安値
14.80
高値
14.96
出来高
256
1日の変化
0.47%
1ヶ月の変化
1.43%
6ヶ月の変化
11.62%
1年の変化
6.89%
