MEGI: MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGIの今日の為替レートは、0.47%変化しました。日中、通貨は1あたり14.80の安値と14.96の高値で取引されました。
MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
MEGI株の現在の価格は？
MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fundの株価は本日14.89です。14.80 - 14.96内で取引され、前日の終値は14.82、取引量は256に達しました。MEGIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fundの株は配当を出しますか？
MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fundの現在の価格は14.89です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.89%やUSDにも注目します。MEGIの動きはライブチャートで確認できます。
MEGI株を買う方法は？
MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fundの株は現在14.89で購入可能です。注文は通常14.89または15.19付近で行われ、256や0.61%が市場の動きを示します。MEGIの最新情報はライブチャートで確認できます。
MEGI株に投資する方法は？
MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fundへの投資では、年間の値幅11.40 - 15.05と現在の14.89を考慮します。注文は多くの場合14.89や15.19で行われる前に、1.43%や11.62%と比較されます。MEGIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fundの株の最高値は？
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fundの過去1年の最高値は15.05でした。11.40 - 15.05内で株価は大きく変動し、14.82と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fundの株の最低値は？
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund(MEGI)の年間最安値は11.40でした。現在の14.89や11.40 - 15.05と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MEGIの動きはライブチャートで確認できます。
MEGIの株式分割はいつ行われましたか？
MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、14.82、6.89%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 14.82
- 始値
- 14.80
- 買値
- 14.89
- 買値
- 15.19
- 安値
- 14.80
- 高値
- 14.96
- 出来高
- 256
- 1日の変化
- 0.47%
- 1ヶ月の変化
- 1.43%
- 6ヶ月の変化
- 11.62%
- 1年の変化
- 6.89%