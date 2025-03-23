- Aperçu
MEGI: MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
Le taux de change de MEGI a changé de 0.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.80 et à un maximum de 14.96.
Suivez la dynamique MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MEGI Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action MEGI aujourd'hui ?
L'action MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund est cotée à 14.89 aujourd'hui. Elle se négocie dans 14.80 - 14.96, a clôturé hier à 14.82 et son volume d'échange a atteint 256. Le graphique en temps réel du cours de MEGI présente ces mises à jour.
L'action MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund verse-t-elle des dividendes ?
MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund est actuellement valorisé à 14.89. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 6.89% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MEGI.
Comment acheter des actions MEGI ?
Vous pouvez acheter des actions MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund au cours actuel de 14.89. Les ordres sont généralement placés à proximité de 14.89 ou de 15.19, le 256 et le 0.61% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MEGI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action MEGI ?
Investir dans MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 11.40 - 15.05 et le prix actuel 14.89. Beaucoup comparent 1.43% et 11.62% avant de passer des ordres à 14.89 ou 15.19. Consultez le graphique du cours de MEGI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund ?
Le cours le plus élevé de NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund l'année dernière était 15.05. Au cours de 11.40 - 15.05, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 14.82 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund ?
Le cours le plus bas de NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) sur l'année a été 11.40. Sa comparaison avec 14.89 et 11.40 - 15.05 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MEGI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action MEGI a-t-elle été divisée ?
MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 14.82 et 6.89% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 14.82
- Ouverture
- 14.80
- Bid
- 14.89
- Ask
- 15.19
- Plus Bas
- 14.80
- Plus Haut
- 14.96
- Volume
- 256
- Changement quotidien
- 0.47%
- Changement Mensuel
- 1.43%
- Changement à 6 Mois
- 11.62%
- Changement Annuel
- 6.89%