MDY: SPDR MidCap Trust Series I

590.00 USD 12.28 (2.13%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MDY fiyatı bugün 2.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 584.12 ve Yüksek fiyatı olarak 590.15 aralığında işlem gördü.

SPDR MidCap Trust Series I hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Sıkça sorulan sorular

MDY hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün SPDR MidCap Trust Series I hisse senedi 590.00 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 584.12 - 590.15 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 577.72 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1170 değerine ulaştı. MDY canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

SPDR MidCap Trust Series I hisse senedi temettü ödüyor mu?

SPDR MidCap Trust Series I hisse senedi şu anda 590.00 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 3.80% ve USD değerlerini izler. MDY hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

MDY hisse senedi nasıl alınır?

SPDR MidCap Trust Series I hisselerini şu anki 590.00 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 590.00 ve Ask 590.30 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1170 ve günlük değişim oranı 0.84% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte MDY fiyat hareketlerini takip edin.

MDY hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

SPDR MidCap Trust Series I hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 458.89 - 624.11 ve mevcut fiyatı 590.00 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 590.00 veya Ask 590.30 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.70% ve 6 aylık değişim oranı 12.72% değerlerini karşılaştırır. MDY fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST hisse senedi yıllık olarak 624.11 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 458.89 - 624.11). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 577.72 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak SPDR MidCap Trust Series I performansını takip edin.

SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST (MDY) hisse senedi yıllık olarak en düşük 458.89 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 590.00 ve hareket ettiği yıllık aralık 458.89 - 624.11 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki MDY fiyat hareketlerini izleyin.

MDY hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

SPDR MidCap Trust Series I geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 577.72 ve yıllık değişim oranı 3.80% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
584.12 590.15
Yıllık aralık
458.89 624.11
Önceki kapanış
577.72
Açılış
585.08
Satış
590.00
Alış
590.30
Düşük
584.12
Yüksek
590.15
Hacim
1.170 K
Günlük değişim
2.13%
Aylık değişim
-0.70%
6 aylık değişim
12.72%
Yıllık değişim
3.80%
