MDY hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün SPDR MidCap Trust Series I hisse senedi 590.00 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 584.12 - 590.15 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 577.72 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1170 değerine ulaştı. MDY canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

SPDR MidCap Trust Series I hisse senedi temettü ödüyor mu? SPDR MidCap Trust Series I hisse senedi şu anda 590.00 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 3.80% ve USD değerlerini izler. MDY hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

MDY hisse senedi nasıl alınır? SPDR MidCap Trust Series I hisselerini şu anki 590.00 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 590.00 ve Ask 590.30 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1170 ve günlük değişim oranı 0.84% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte MDY fiyat hareketlerini takip edin.

MDY hisse senedine nasıl yatırım yapılır? SPDR MidCap Trust Series I hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 458.89 - 624.11 ve mevcut fiyatı 590.00 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 590.00 veya Ask 590.30 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.70% ve 6 aylık değişim oranı 12.72% değerlerini karşılaştırır. MDY fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST hisse senedi yıllık olarak 624.11 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 458.89 - 624.11). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 577.72 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak SPDR MidCap Trust Series I performansını takip edin.

SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST (MDY) hisse senedi yıllık olarak en düşük 458.89 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 590.00 ve hareket ettiği yıllık aralık 458.89 - 624.11 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki MDY fiyat hareketlerini izleyin.