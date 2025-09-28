- Panorámica
MDY: SPDR MidCap Trust Series I
El tipo de cambio de MDY de hoy ha cambiado un 1.94%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 584.12, mientras que el máximo ha alcanzado 590.88.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR MidCap Trust Series I. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MDY News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de MDY hoy?
SPDR MidCap Trust Series I (MDY) se evalúa hoy en 588.93. El instrumento se negocia dentro de 584.12 - 590.88; el cierre de ayer ha sido 577.72 y el volumen comercial ha alcanzado 1828. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios MDY en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de SPDR MidCap Trust Series I?
SPDR MidCap Trust Series I se evalúa actualmente en 588.93. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 3.61% y USD. Monitoree los movimientos de MDY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de MDY?
Puede comprar acciones de SPDR MidCap Trust Series I (MDY) al precio actual de 588.93. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 588.93 o 589.23, mientras que 1828 y 0.66% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de MDY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de MDY?
Invertir en SPDR MidCap Trust Series I implica tener en cuenta el rango anual 458.89 - 624.11 y el precio actual 588.93. Muchos comparan -0.88% y 12.52% antes de colocar órdenes en 588.93 o 589.23. Estudie los cambios diarios de precios de MDY en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST?
El precio más alto de SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST (MDY) en el último año ha sido 624.11. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 458.89 - 624.11, una comparación con 577.72 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SPDR MidCap Trust Series I en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST?
El precio más bajo de SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST (MDY) para el año ha sido 458.89. La comparación con los actuales 588.93 y 458.89 - 624.11 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de MDY en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de MDY?
En el pasado, SPDR MidCap Trust Series I ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 577.72 y 3.61% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 577.72
- Open
- 585.08
- Bid
- 588.93
- Ask
- 589.23
- Low
- 584.12
- High
- 590.88
- Volumen
- 1.828 K
- Cambio diario
- 1.94%
- Cambio mensual
- -0.88%
- Cambio a 6 meses
- 12.52%
- Cambio anual
- 3.61%
