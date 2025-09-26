CotationsSections
MDY: SPDR MidCap Trust Series I

586.11 USD 8.39 (1.45%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MDY a changé de 1.45% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 584.12 et à un maximum de 588.71.

Suivez la dynamique SPDR MidCap Trust Series I. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action MDY aujourd'hui ?

L'action SPDR MidCap Trust Series I est cotée à 586.11 aujourd'hui. Elle se négocie dans 584.12 - 588.71, a clôturé hier à 577.72 et son volume d'échange a atteint 663. Le graphique en temps réel du cours de MDY présente ces mises à jour.

L'action SPDR MidCap Trust Series I verse-t-elle des dividendes ?

SPDR MidCap Trust Series I est actuellement valorisé à 586.11. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 3.12% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MDY.

Comment acheter des actions MDY ?

Vous pouvez acheter des actions SPDR MidCap Trust Series I au cours actuel de 586.11. Les ordres sont généralement placés à proximité de 586.11 ou de 586.41, le 663 et le 0.18% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MDY sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action MDY ?

Investir dans SPDR MidCap Trust Series I implique de prendre en compte la fourchette annuelle 458.89 - 624.11 et le prix actuel 586.11. Beaucoup comparent -1.35% et 11.98% avant de passer des ordres à 586.11 ou 586.41. Consultez le graphique du cours de MDY en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST ?

Le cours le plus élevé de SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST l'année dernière était 624.11. Au cours de 458.89 - 624.11, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 577.72 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SPDR MidCap Trust Series I sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST ?

Le cours le plus bas de SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST (MDY) sur l'année a été 458.89. Sa comparaison avec 586.11 et 458.89 - 624.11 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MDY sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action MDY a-t-elle été divisée ?

SPDR MidCap Trust Series I a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 577.72 et 3.12% après les opérations sur titres.

Range quotidien
584.12 588.71
Range Annuel
458.89 624.11
Clôture Précédente
577.72
Ouverture
585.08
Bid
586.11
Ask
586.41
Plus Bas
584.12
Plus Haut
588.71
Volume
663
Changement quotidien
1.45%
Changement Mensuel
-1.35%
Changement à 6 Mois
11.98%
Changement Annuel
3.12%
