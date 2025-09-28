KurseKategorien
Währungen / MDY
Zurück zum Aktien

MDY: SPDR MidCap Trust Series I

588.93 USD 11.21 (1.94%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MDY hat sich für heute um 1.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 584.12 bis zu einem Hoch von 590.88 gehandelt.

Verfolgen Sie die SPDR MidCap Trust Series I-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MDY News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von MDY heute?

Die Aktie von SPDR MidCap Trust Series I (MDY) notiert heute bei 588.93. Sie wird innerhalb einer Spanne von 584.12 - 590.88 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 577.72 und das Handelsvolumen erreichte 1828. Das Live-Chart von MDY zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie MDY Dividenden?

SPDR MidCap Trust Series I wird derzeit mit 588.93 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.61% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MDY zu verfolgen.

Wie kaufe ich MDY-Aktien?

Sie können Aktien von SPDR MidCap Trust Series I (MDY) zum aktuellen Kurs von 588.93 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 588.93 oder 589.23 platziert, während 1828 und 0.66% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MDY auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in MDY-Aktien?

Bei einer Investition in SPDR MidCap Trust Series I müssen die jährliche Spanne 458.89 - 624.11 und der aktuelle Kurs 588.93 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.88% und 12.52%, bevor sie Orders zu 588.93 oder 589.23 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MDY.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST?

Der höchste Kurs von SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST (MDY) im vergangenen Jahr lag bei 624.11. Innerhalb von 458.89 - 624.11 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 577.72 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SPDR MidCap Trust Series I mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST?

Der niedrigste Kurs von SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST (MDY) im Laufe des Jahres betrug 458.89. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 588.93 und der Spanne 458.89 - 624.11 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MDY live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von MDY statt?

SPDR MidCap Trust Series I hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 577.72 und 3.61% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
584.12 590.88
Jahresspanne
458.89 624.11
Vorheriger Schlusskurs
577.72
Eröffnung
585.08
Bid
588.93
Ask
589.23
Tief
584.12
Hoch
590.88
Volumen
1.828 K
Tagesänderung
1.94%
Monatsänderung
-0.88%
6-Monatsänderung
12.52%
Jahresänderung
3.61%
14 Oktober, Dienstag
00:00
ALL
IMF Tagung
Akt
Erw
Vorh
08:00
ALL
IEA Monatsbericht des Ölmarktes
Akt
Erw
Vorh
12:45
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh
16:20
USD
Rede des Vorsitzenden der Fed Powell
Akt
Erw
Vorh
19:25
USD
Fed Präsident Waller spricht
Akt
Erw
Vorh