- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MDY: SPDR MidCap Trust Series I
Der Wechselkurs von MDY hat sich für heute um 1.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 584.12 bis zu einem Hoch von 590.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR MidCap Trust Series I-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MDY News
- World Markets Watchlist: October 13, 2025
- MDY: Its Focus On Profitability Hasn't Paid Off Lately (Rating Downgrade) (NYSEARCA:MDY)
- S&P 500 Earnings: Crude Oil, First Brands, And Financials Set The Tone This Week
- Should SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) Be on Your Investing Radar?
- Government Shutdown: What Investors May See In The Market
- U.S. Equities: A Constructive Setup For 2026
- S&P 500 Snapshot: Largest Loss In 6 Months
- Markets Weekly Outlook: Geopolitical Peace And Turmoil, Third Week Of Shutdown
- Charting Market Views On Interest Rates With Richard Clarida
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- A Tale Of Two Markets: SPX Options’ Expanding Lead Vs. E-Minis
- Stocks Don't Mind Gridlock Or Shutdowns
- 2025 Buyback Spree Is Top-Heavy As Fewer Firms Repurchase Shares
- S&P 500 Earnings: The Relentless - But Still Measured - Rally In The S&P 500
- Flying In The Dark
- S&P 500 Snapshot: 6-Day Win Streak
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- CIO Notebook: U.S. Government Shutdown Not Enough To Derail Momentum
- CDT Insider Sentiment September 2025: All In
- As U.S. Stocks Hit Records, Do Mexican Equities Offer Diversification Opportunities?
- The Truth About Market Impacts Of Government Shutdowns
- Single Stock Volatility Jumps Higher As Earnings Approach
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- S&P 500 Snapshot: First Weekly Loss In A Month
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MDY heute?
Die Aktie von SPDR MidCap Trust Series I (MDY) notiert heute bei 588.93. Sie wird innerhalb einer Spanne von 584.12 - 590.88 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 577.72 und das Handelsvolumen erreichte 1828. Das Live-Chart von MDY zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MDY Dividenden?
SPDR MidCap Trust Series I wird derzeit mit 588.93 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.61% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MDY zu verfolgen.
Wie kaufe ich MDY-Aktien?
Sie können Aktien von SPDR MidCap Trust Series I (MDY) zum aktuellen Kurs von 588.93 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 588.93 oder 589.23 platziert, während 1828 und 0.66% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MDY auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MDY-Aktien?
Bei einer Investition in SPDR MidCap Trust Series I müssen die jährliche Spanne 458.89 - 624.11 und der aktuelle Kurs 588.93 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.88% und 12.52%, bevor sie Orders zu 588.93 oder 589.23 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MDY.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST?
Der höchste Kurs von SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST (MDY) im vergangenen Jahr lag bei 624.11. Innerhalb von 458.89 - 624.11 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 577.72 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SPDR MidCap Trust Series I mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST?
Der niedrigste Kurs von SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST (MDY) im Laufe des Jahres betrug 458.89. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 588.93 und der Spanne 458.89 - 624.11 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MDY live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MDY statt?
SPDR MidCap Trust Series I hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 577.72 und 3.61% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 577.72
- Eröffnung
- 585.08
- Bid
- 588.93
- Ask
- 589.23
- Tief
- 584.12
- Hoch
- 590.88
- Volumen
- 1.828 K
- Tagesänderung
- 1.94%
- Monatsänderung
- -0.88%
- 6-Monatsänderung
- 12.52%
- Jahresänderung
- 3.61%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh