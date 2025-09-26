- Обзор рынка
MDY: SPDR MidCap Trust Series I
Курс MDY за сегодня изменился на 2.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 584.12, а максимальная — 590.15.
Следите за динамикой SPDR MidCap Trust Series I. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MDY сегодня?
SPDR MidCap Trust Series I (MDY) сегодня оценивается на уровне 590.00. Инструмент торгуется в пределах 584.12 - 590.15, вчерашнее закрытие составило 577.72, а торговый объем достиг 1170. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MDY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR MidCap Trust Series I?
SPDR MidCap Trust Series I в настоящее время оценивается в 590.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.80% и USD. Отслеживайте движения MDY на графике в реальном времени.
Как купить акции MDY?
Вы можете купить акции SPDR MidCap Trust Series I (MDY) по текущей цене 590.00. Ордера обычно размещаются около 590.00 или 590.30, тогда как 1170 и 0.84% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MDY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MDY?
Инвестирование в SPDR MidCap Trust Series I предполагает учет годового диапазона 458.89 - 624.11 и текущей цены 590.00. Многие сравнивают -0.70% и 12.72% перед размещением ордеров на 590.00 или 590.30. Изучайте ежедневные изменения цены MDY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST?
Самая высокая цена SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST (MDY) за последний год составила 624.11. Акции заметно колебались в пределах 458.89 - 624.11, сравнение с 577.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR MidCap Trust Series I на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST?
Самая низкая цена SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST (MDY) за год составила 458.89. Сравнение с текущими 590.00 и 458.89 - 624.11 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MDY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MDY?
В прошлом SPDR MidCap Trust Series I проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 577.72 и 3.80% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 577.72
- Open
- 585.08
- Bid
- 590.00
- Ask
- 590.30
- Low
- 584.12
- High
- 590.15
- Объем
- 1.170 K
- Дневное изменение
- 2.13%
- Месячное изменение
- -0.70%
- 6-месячное изменение
- 12.72%
- Годовое изменение
- 3.80%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.