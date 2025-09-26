- Visão do mercado
MDY: SPDR MidCap Trust Series I
A taxa do MDY para hoje mudou para 1.45%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 584.12 e o mais alto foi 588.71.
Veja a dinâmica do par de moedas SPDR MidCap Trust Series I. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MDY hoje?
Hoje SPDR MidCap Trust Series I (MDY) está avaliado em 586.11. O instrumento é negociado dentro de 584.12 - 588.71, o fechamento de ontem foi 577.72, e o volume de negociação atingiu 663. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MDY em tempo real.
As ações de SPDR MidCap Trust Series I pagam dividendos?
Atualmente SPDR MidCap Trust Series I está avaliado em 586.11. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.12% e USD. Monitore os movimentos de MDY no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MDY?
Você pode comprar ações de SPDR MidCap Trust Series I (MDY) pelo preço atual 586.11. Ordens geralmente são executadas perto de 586.11 ou 586.41, enquanto 663 e 0.18% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MDY no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MDY?
Investir em SPDR MidCap Trust Series I envolve considerar a faixa anual 458.89 - 624.11 e o preço atual 586.11. Muitos comparam -1.35% e 11.98% antes de enviar ordens em 586.11 ou 586.41. Estude as mudanças diárias de preço de MDY no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST?
O maior preço de SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST (MDY) no último ano foi 624.11. As ações oscilaram bastante dentro de 458.89 - 624.11, e a comparação com 577.72 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SPDR MidCap Trust Series I no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST?
O menor preço de SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST (MDY) no ano foi 458.89. A comparação com o preço atual 586.11 e 458.89 - 624.11 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MDY em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MDY?
No passado SPDR MidCap Trust Series I passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 577.72 e 3.12% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 577.72
- Open
- 585.08
- Bid
- 586.11
- Ask
- 586.41
- Low
- 584.12
- High
- 588.71
- Volume
- 663
- Mudança diária
- 1.45%
- Mudança mensal
- -1.35%
- Mudança de 6 meses
- 11.98%
- Mudança anual
- 3.12%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.