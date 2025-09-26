CotaçõesSeções
MDY: SPDR MidCap Trust Series I

586.11 USD 8.39 (1.45%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do MDY para hoje mudou para 1.45%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 584.12 e o mais alto foi 588.71.

Veja a dinâmica do par de moedas SPDR MidCap Trust Series I. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de MDY hoje?

Hoje SPDR MidCap Trust Series I (MDY) está avaliado em 586.11. O instrumento é negociado dentro de 584.12 - 588.71, o fechamento de ontem foi 577.72, e o volume de negociação atingiu 663. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MDY em tempo real.

As ações de SPDR MidCap Trust Series I pagam dividendos?

Atualmente SPDR MidCap Trust Series I está avaliado em 586.11. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.12% e USD. Monitore os movimentos de MDY no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de MDY?

Você pode comprar ações de SPDR MidCap Trust Series I (MDY) pelo preço atual 586.11. Ordens geralmente são executadas perto de 586.11 ou 586.41, enquanto 663 e 0.18% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MDY no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de MDY?

Investir em SPDR MidCap Trust Series I envolve considerar a faixa anual 458.89 - 624.11 e o preço atual 586.11. Muitos comparam -1.35% e 11.98% antes de enviar ordens em 586.11 ou 586.41. Estude as mudanças diárias de preço de MDY no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST?

O maior preço de SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST (MDY) no último ano foi 624.11. As ações oscilaram bastante dentro de 458.89 - 624.11, e a comparação com 577.72 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SPDR MidCap Trust Series I no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST?

O menor preço de SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST (MDY) no ano foi 458.89. A comparação com o preço atual 586.11 e 458.89 - 624.11 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MDY em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de MDY?

No passado SPDR MidCap Trust Series I passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 577.72 e 3.12% após os eventos corporativos.

Faixa diária
584.12 588.71
Faixa anual
458.89 624.11
Fechamento anterior
577.72
Open
585.08
Bid
586.11
Ask
586.41
Low
584.12
High
588.71
Volume
663
Mudança diária
1.45%
Mudança mensal
-1.35%
Mudança de 6 meses
11.98%
Mudança anual
3.12%
