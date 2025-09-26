报价部分
MDY: SPDR MidCap Trust Series I

586.11 USD 8.39 (1.45%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日MDY汇率已更改1.45%。当日，交易品种以低点584.12和高点588.71进行交易。

关注SPDR MidCap Trust Series I动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

MDY新闻

常见问题解答

MDY股票今天的价格是多少？

SPDR MidCap Trust Series I股票今天的定价为586.11。它在584.12 - 588.71范围内交易，昨天的收盘价为577.72，交易量达到663。MDY的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR MidCap Trust Series I股票是否支付股息？

SPDR MidCap Trust Series I目前的价值为586.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.12%和USD。实时查看图表以跟踪MDY走势。

如何购买MDY股票？

您可以以586.11的当前价格购买SPDR MidCap Trust Series I股票。订单通常设置在586.11或586.41附近，而663和0.18%显示市场活动。立即关注MDY的实时图表更新。

如何投资MDY股票？

投资SPDR MidCap Trust Series I需要考虑年度范围458.89 - 624.11和当前价格586.11。许多人在以586.11或586.41下订单之前，会比较-1.35%和。实时查看MDY价格图表，了解每日变化。

SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST的最高价格是624.11。在458.89 - 624.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR MidCap Trust Series I的绩效。

SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST股票的最低价格是多少？

SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST（MDY）的最低价格为458.89。将其与当前的586.11和458.89 - 624.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MDY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MDY股票是什么时候拆分的？

SPDR MidCap Trust Series I历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、577.72和3.12%中可见。

日范围
584.12 588.71
年范围
458.89 624.11
前一天收盘价
577.72
开盘价
585.08
卖价
586.11
买价
586.41
最低价
584.12
最高价
588.71
交易量
663
日变化
1.45%
月变化
-1.35%
6个月变化
11.98%
年变化
3.12%
