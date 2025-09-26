QuotazioniSezioni
MDY: SPDR MidCap Trust Series I

586.11 USD 8.39 (1.45%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MDY ha avuto una variazione del 1.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 584.12 e ad un massimo di 588.71.

Segui le dinamiche di SPDR MidCap Trust Series I. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni MDY oggi?

Oggi le azioni SPDR MidCap Trust Series I sono prezzate a 586.11. Viene scambiato all'interno di 584.12 - 588.71, la chiusura di ieri è stata 577.72 e il volume degli scambi ha raggiunto 663. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MDY mostra questi aggiornamenti.

Le azioni SPDR MidCap Trust Series I pagano dividendi?

SPDR MidCap Trust Series I è attualmente valutato a 586.11. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.12% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MDY.

Come acquistare azioni MDY?

Puoi acquistare azioni SPDR MidCap Trust Series I al prezzo attuale di 586.11. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 586.11 o 586.41, mentre 663 e 0.18% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MDY sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni MDY?

Investire in SPDR MidCap Trust Series I implica considerare l'intervallo annuale 458.89 - 624.11 e il prezzo attuale 586.11. Molti confrontano -1.35% e 11.98% prima di effettuare ordini su 586.11 o 586.41. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MDY con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST?

Il prezzo massimo di SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST nell'ultimo anno è stato 624.11. All'interno di 458.89 - 624.11, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 577.72 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR MidCap Trust Series I utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST?

Il prezzo più basso di SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST (MDY) nel corso dell'anno è stato 458.89. Confrontandolo con gli attuali 586.11 e 458.89 - 624.11 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MDY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MDY?

SPDR MidCap Trust Series I ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 577.72 e 3.12%.

Intervallo Giornaliero
584.12 588.71
Intervallo Annuale
458.89 624.11
Chiusura Precedente
577.72
Apertura
585.08
Bid
586.11
Ask
586.41
Minimo
584.12
Massimo
588.71
Volume
663
Variazione giornaliera
1.45%
Variazione Mensile
-1.35%
Variazione Semestrale
11.98%
Variazione Annuale
3.12%
