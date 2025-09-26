- Panoramica
MDY: SPDR MidCap Trust Series I
Il tasso di cambio MDY ha avuto una variazione del 1.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 584.12 e ad un massimo di 588.71.
Segui le dinamiche di SPDR MidCap Trust Series I. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MDY News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni MDY oggi?
Oggi le azioni SPDR MidCap Trust Series I sono prezzate a 586.11. Viene scambiato all'interno di 584.12 - 588.71, la chiusura di ieri è stata 577.72 e il volume degli scambi ha raggiunto 663. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MDY mostra questi aggiornamenti.
Le azioni SPDR MidCap Trust Series I pagano dividendi?
SPDR MidCap Trust Series I è attualmente valutato a 586.11. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.12% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MDY.
Come acquistare azioni MDY?
Puoi acquistare azioni SPDR MidCap Trust Series I al prezzo attuale di 586.11. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 586.11 o 586.41, mentre 663 e 0.18% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MDY sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni MDY?
Investire in SPDR MidCap Trust Series I implica considerare l'intervallo annuale 458.89 - 624.11 e il prezzo attuale 586.11. Molti confrontano -1.35% e 11.98% prima di effettuare ordini su 586.11 o 586.41. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MDY con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST?
Il prezzo massimo di SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST nell'ultimo anno è stato 624.11. All'interno di 458.89 - 624.11, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 577.72 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR MidCap Trust Series I utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST?
Il prezzo più basso di SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST (MDY) nel corso dell'anno è stato 458.89. Confrontandolo con gli attuali 586.11 e 458.89 - 624.11 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MDY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MDY?
SPDR MidCap Trust Series I ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 577.72 e 3.12%.
- Chiusura Precedente
- 577.72
- Apertura
- 585.08
- Bid
- 586.11
- Ask
- 586.41
- Minimo
- 584.12
- Massimo
- 588.71
- Volume
- 663
- Variazione giornaliera
- 1.45%
- Variazione Mensile
- -1.35%
- Variazione Semestrale
- 11.98%
- Variazione Annuale
- 3.12%
