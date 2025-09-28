クォートセクション
MDY
MDY: SPDR MidCap Trust Series I

588.93 USD 11.21 (1.94%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MDYの今日の為替レートは、1.94%変化しました。日中、通貨は1あたり584.12の安値と590.88の高値で取引されました。

SPDR MidCap Trust Series Iダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MDY News

よくあるご質問

MDY株の現在の価格は？

SPDR MidCap Trust Series Iの株価は本日588.93です。584.12 - 590.88内で取引され、前日の終値は577.72、取引量は1828に達しました。MDYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

SPDR MidCap Trust Series Iの株は配当を出しますか？

SPDR MidCap Trust Series Iの現在の価格は588.93です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.61%やUSDにも注目します。MDYの動きはライブチャートで確認できます。

MDY株を買う方法は？

SPDR MidCap Trust Series Iの株は現在588.93で購入可能です。注文は通常588.93または589.23付近で行われ、1828や0.66%が市場の動きを示します。MDYの最新情報はライブチャートで確認できます。

MDY株に投資する方法は？

SPDR MidCap Trust Series Iへの投資では、年間の値幅458.89 - 624.11と現在の588.93を考慮します。注文は多くの場合588.93や589.23で行われる前に、-0.88%や12.52%と比較されます。MDYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUSTの株の最高値は？

SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUSTの過去1年の最高値は624.11でした。458.89 - 624.11内で株価は大きく変動し、577.72と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SPDR MidCap Trust Series Iのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUSTの株の最低値は？

SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST(MDY)の年間最安値は458.89でした。現在の588.93や458.89 - 624.11と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MDYの動きはライブチャートで確認できます。

MDYの株式分割はいつ行われましたか？

SPDR MidCap Trust Series Iは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、577.72、3.61%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
584.12 590.88
1年のレンジ
458.89 624.11
以前の終値
577.72
始値
585.08
買値
588.93
買値
589.23
安値
584.12
高値
590.88
出来高
1.828 K
1日の変化
1.94%
1ヶ月の変化
-0.88%
6ヶ月の変化
12.52%
1年の変化
3.61%
