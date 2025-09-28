SPDR MidCap Trust Series Iの現在の価格は588.93です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.61%やUSDにも注目します。MDYの動きはライブチャートで確認できます。

SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUSTの株の最低値は？

SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST(MDY)の年間最安値は458.89でした。現在の588.93や458.89 - 624.11と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MDYの動きはライブチャートで確認できます。