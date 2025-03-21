FiyatlarBölümler
Dövizler / MCVT
Geri dön - Hisse senetleri

MCVT: Mill City Ventures III Ltd

6.11 USD 0.32 (4.98%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MCVT fiyatı bugün -4.98% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.90 ve Yüksek fiyatı olarak 6.45 aralığında işlem gördü.

Mill City Ventures III Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MCVT haberleri

Günlük aralık
5.90 6.45
Yıllık aralık
1.13 8.66
Önceki kapanış
6.43
Açılış
6.23
Satış
6.11
Alış
6.41
Düşük
5.90
Yüksek
6.45
Hacim
827
Günlük değişim
-4.98%
Aylık değişim
-1.45%
6 aylık değişim
211.73%
Yıllık değişim
118.21%
21 Eylül, Pazar