시세섹션
통화 / MCVT
주식로 돌아가기

MCVT: Mill City Ventures III Ltd

6.11 USD 0.32 (4.98%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

MCVT 환율이 오늘 -4.98%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.90이고 고가는 6.45이었습니다.

Mill City Ventures III Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MCVT News

일일 변동 비율
5.90 6.45
년간 변동
1.13 8.66
이전 종가
6.43
시가
6.23
Bid
6.11
Ask
6.41
저가
5.90
고가
6.45
볼륨
827
일일 변동
-4.98%
월 변동
-1.45%
6개월 변동
211.73%
년간 변동율
118.21%
20 9월, 토요일