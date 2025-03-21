통화 / MCVT
MCVT: Mill City Ventures III Ltd
6.11 USD 0.32 (4.98%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MCVT 환율이 오늘 -4.98%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.90이고 고가는 6.45이었습니다.
Mill City Ventures III Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- Mill City Ventures to rebrand as SUI Group, change ticker to SUIG
- Mill City Ventures rebrands to SUI Group Holdings, changes ticker to SUIG
- Mill City Ventures III: The SUI Treasury Investment (NASDAQ:MCVT)
- Mill City Ventures acquires 81.8 million SUI tokens for treasury
- Mill City reports Q2 earnings, launches SUI cryptocurrency treasury strategy
- AMD and UnitedHealth among Wednesday’s market cap stock movers
- Mill City Ventures holds 81.8 million SUI tokens valued at $316 million
- MCVT holds 81.9 million SUI tokens valued at $316 million
- Mill City partners with Galaxy Digital for $450 million SUI treasury
- Mill City Ventures secures $500 million equity line for SUI treasury strategy
- Mill City Ventures closes $450 million placement for SUI blockchain strategy
- Mill City Ventures (MCVT) Stock Soars On $450M Deal To Create Crypto Treasury - Mill City Ventures III (NASDAQ:MCVT)
- Mill City Ventures III, Ltd. Announces $450,000,000 Private Placement to Initiate Sui Treasury Strategy
- SUI Joins Bitcoin, Ethereum With Its Own Treasury Company: Look Who's Building A $450 Million Reserve - Mill City Ventures III (NASDAQ:MCVT)
- Mill City stock soars after $450M placement for Sui crypto treasury
- Mill City Ventures to adopt Sui treasury strategy in $450 million deal
- Mill City Ventures raises $450 million for SUI cryptocurrency strategy
일일 변동 비율
5.90 6.45
년간 변동
1.13 8.66
- 이전 종가
- 6.43
- 시가
- 6.23
- Bid
- 6.11
- Ask
- 6.41
- 저가
- 5.90
- 고가
- 6.45
- 볼륨
- 827
- 일일 변동
- -4.98%
- 월 변동
- -1.45%
- 6개월 변동
- 211.73%
- 년간 변동율
- 118.21%
