MCVT: Mill City Ventures III Ltd
6.11 USD 0.32 (4.98%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MCVT para hoje mudou para -4.98%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.90 e o mais alto foi 6.45.
Veja a dinâmica do par de moedas Mill City Ventures III Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
MCVT Notícias
Faixa diária
5.90 6.45
Faixa anual
1.13 8.66
- Fechamento anterior
- 6.43
- Open
- 6.23
- Bid
- 6.11
- Ask
- 6.41
- Low
- 5.90
- High
- 6.45
- Volume
- 827
- Mudança diária
- -4.98%
- Mudança mensal
- -1.45%
- Mudança de 6 meses
- 211.73%
- Mudança anual
- 118.21%
