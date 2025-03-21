Devises / MCVT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MCVT: Mill City Ventures III Ltd
6.11 USD 0.32 (4.98%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MCVT a changé de -4.98% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.90 et à un maximum de 6.45.
Suivez la dynamique Mill City Ventures III Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
MCVT Nouvelles
- Mill City Ventures to rebrand as SUI Group, change ticker to SUIG
- Mill City Ventures rebrands to SUI Group Holdings, changes ticker to SUIG
- Mill City Ventures III: The SUI Treasury Investment (NASDAQ:MCVT)
- Mill City Ventures acquires 81.8 million SUI tokens for treasury
- Mill City reports Q2 earnings, launches SUI cryptocurrency treasury strategy
- AMD and UnitedHealth among Wednesday’s market cap stock movers
- Mill City Ventures holds 81.8 million SUI tokens valued at $316 million
- MCVT holds 81.9 million SUI tokens valued at $316 million
- Mill City partners with Galaxy Digital for $450 million SUI treasury
- Mill City Ventures secures $500 million equity line for SUI treasury strategy
- Mill City Ventures closes $450 million placement for SUI blockchain strategy
- Mill City Ventures (MCVT) Stock Soars On $450M Deal To Create Crypto Treasury - Mill City Ventures III (NASDAQ:MCVT)
- Mill City Ventures III, Ltd. Announces $450,000,000 Private Placement to Initiate Sui Treasury Strategy
- SUI Joins Bitcoin, Ethereum With Its Own Treasury Company: Look Who's Building A $450 Million Reserve - Mill City Ventures III (NASDAQ:MCVT)
- Mill City stock soars after $450M placement for Sui crypto treasury
- Mill City Ventures to adopt Sui treasury strategy in $450 million deal
- Mill City Ventures raises $450 million for SUI cryptocurrency strategy
- Why Celcuity Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Anghami (NASDAQ:ANGH), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.47%
- Why Ouster Shares Are Trading Higher By Around 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AuthID (NASDAQ:AUID), Allurion Technologies (NYSE:ALUR)
Range quotidien
5.90 6.45
Range Annuel
1.13 8.66
- Clôture Précédente
- 6.43
- Ouverture
- 6.23
- Bid
- 6.11
- Ask
- 6.41
- Plus Bas
- 5.90
- Plus Haut
- 6.45
- Volume
- 827
- Changement quotidien
- -4.98%
- Changement Mensuel
- -1.45%
- Changement à 6 Mois
- 211.73%
- Changement Annuel
- 118.21%
20 septembre, samedi