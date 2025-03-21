货币 / MCVT
MCVT: Mill City Ventures III Ltd
6.11 USD 0.32 (4.98%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MCVT汇率已更改-4.98%。当日，交易品种以低点5.90和高点6.45进行交易。
关注Mill City Ventures III Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MCVT新闻
- Mill City Ventures to rebrand as SUI Group, change ticker to SUIG
- Mill City Ventures III: The SUI Treasury Investment (NASDAQ:MCVT)
日范围
5.90 6.45
年范围
1.13 8.66
- 前一天收盘价
- 6.43
- 开盘价
- 6.23
- 卖价
- 6.11
- 买价
- 6.41
- 最低价
- 5.90
- 最高价
- 6.45
- 交易量
- 827
- 日变化
- -4.98%
- 月变化
- -1.45%
- 6个月变化
- 211.73%
- 年变化
- 118.21%
