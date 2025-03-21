QuotazioniSezioni
MCVT: Mill City Ventures III Ltd

6.11 USD 0.32 (4.98%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MCVT ha avuto una variazione del -4.98% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.90 e ad un massimo di 6.45.

Segui le dinamiche di Mill City Ventures III Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
5.90 6.45
Intervallo Annuale
1.13 8.66
Chiusura Precedente
6.43
Apertura
6.23
Bid
6.11
Ask
6.41
Minimo
5.90
Massimo
6.45
Volume
827
Variazione giornaliera
-4.98%
Variazione Mensile
-1.45%
Variazione Semestrale
211.73%
Variazione Annuale
118.21%
