MCVT
MCVT: Mill City Ventures III Ltd
6.11 USD 0.32 (4.98%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MCVT ha avuto una variazione del -4.98% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.90 e ad un massimo di 6.45.
Segui le dinamiche di Mill City Ventures III Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MCVT News
Intervallo Giornaliero
5.90 6.45
Intervallo Annuale
1.13 8.66
- Chiusura Precedente
- 6.43
- Apertura
- 6.23
- Bid
- 6.11
- Ask
- 6.41
- Minimo
- 5.90
- Massimo
- 6.45
- Volume
- 827
- Variazione giornaliera
- -4.98%
- Variazione Mensile
- -1.45%
- Variazione Semestrale
- 211.73%
- Variazione Annuale
- 118.21%
21 settembre, domenica